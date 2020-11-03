Помер екс-тренер Барселони Слот – він працював у команді легендарного Кройфа
Пішов з життя нідерландський фахівець Тоні Слот, який встиг попрацювати у низці європейських грандів.
На 74-му році життя перестало битись серце Тоні Слота, повідомляє офіційний сайт Барселони. Причини смерті фахівця не уточнюються.
Помер чемпіон світу Стайлз – легенда Манчестер Юнайтед та збірної Англії
Нідерландець відомий своєю роботою у Барселоні (1988-1995 роки), він був помічником головного тренера Йохана Кройфа. Разом тренерський дует здобував золото чемпіонату Іспанії, а також перемагав у Кубку європейських чемпіонів. Також Слот мав досвід роботи у Аяксі, ПСВ, АЗ, Бенфіці та Валенсії.
Нагадаємо, Йохан Кройф помер у 2016-му від раку.
"Вам доведеться мені вибачити": найкращий текст з усіх, написаних про Марадону