Пішов з життя нідерландський фахівець Тоні Слот, який встиг попрацювати у низці європейських грандів.

На 74-му році життя перестало битись серце Тоні Слота, повідомляє офіційний сайт Барселони. Причини смерті фахівця не уточнюються.

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Нідерландець відомий своєю роботою у Барселоні (1988-1995 роки), він був помічником головного тренера Йохана Кройфа. Разом тренерський дует здобував золото чемпіонату Іспанії, а також перемагав у Кубку європейських чемпіонів. Також Слот мав досвід роботи у Аяксі, ПСВ, АЗ, Бенфіці та Валенсії.

Нагадаємо, Йохан Кройф помер у 2016-му від раку.

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