Футбол сумує за Джузеппе Фаріною. Колишній президент Віченци і Мілана помер у вівторок, 22 квітня. Він не дожив до свого 92-го дня народження кілька місяців. Про це інформує Sky Sport.

Клуб Серії А незадоволений перенесенням матчу з командою українця через смерть Папи Римського

Фаріна керував 12 клубами: Міланом, Падуєю, Віченцою, Аудаче, Вальданьйо, Леньяго, Скіо, Ровіго, Беллуно, Роверето, Моденою і Пало. Найбільш значущий досвід у світі спорту він отримав, працюючи у Віченці та Мілані. Саме він був останнім президентом "россонері" до епохи Сільвіо Берлусконі. Однак похвалитися успіхами на чолі великого клубу Джузеппе не вдалося – саме за його правління Мілан вилітав у Серію В.

У сезоні 1977/78 Віченца під керівництвом Фарини посіла в Серії А історичне друге місце, коли в її складі блищав форвард Паоло Россі. У тому сезоні Россі став найкращим бомбардиром Серії А з 24 голами.

Аталанта здолала Мілан у стилі Барселони Гвардіоли – Консейсау провалив іспит і репетицію дербі