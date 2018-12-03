Помер екс-президент Барселони Нуньєс, який 22 роки керував каталонським клубом

Колишній президент Барселони Хосе Луїс Нуньєс помер у віці 87 років.

"Сьогодні ми втратили Хосе Луїса Нуньєса, велику фігуру в історії Барселони, яка змінила наш клуб. Шануючи пам'ять про нього, ми згадуємо моменти і емоції з екстраординарного періоду для Барселони. Спочивай з миром", – написав нинішній очільник клубу Хосеп Марія Бартомеу у своєму твіттері.

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Нуньєс був президентом каталонського клубу в період з 1978 по 2000 рік. За цей час "синьо-гранатові" завоювали 25 трофеїв, серед яких сім титулів чемпіона Іспанії, шість Кубків і п'ять Суперкубків країни, один Кубок Ліги чемпіонів, чотири Кубки володарів кубків і два Суперкубка Європи. Також при ньому Барселона протягом чотирьох років була найбагатшим клубом світу.