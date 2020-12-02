Передчасно пішов із життя колишній центрбек збірної Марокко Мохамед Абархун. У травні йому виповнився 31 рік.

Учасник Олімпіади-2012 помер 2 грудня, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

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Абархун був вихованцем марокканського Магріб Тетуан, а в Європі відомий за виступами в португальському Морейренсе та турецькому Різеспорі. У лютому 2020-го футболісту стало зле перед матчем Суперліги проти Трабзонспора. При детальному обстеженні в Абархуна виявили рак шлунку. Керівництво Різеспора не продовжило контракт оборонця після сезону 2019/20, але продовжувало його підтримувати фінансово до останнього.

Мохамед Абархун провів 3 матчі за Марокко U-23 на Олімпійських іграх у Лондоні, а також 7 поєдинків у складі національної команди.

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