96-річний екс-функціонер помер від коронавірусу, повідомляє Mundo Deportivo.

Помер легенда Реала Кальпе – він брав Кубок чемпіонів і творив історію Леванте

Муссонс приєднався до хунти "блаугранас" у 1978 році та пропрацював під керівництвом Хосепа Луїса Нуньєса впродовж усієї його 22-річної каденції. У 1980-2000 рр. він очолював відділ масового футболу. Муссонс був одним із батьків Ла Масії – кузні талантів Барселони. Після відходу з ради директорів він отримав титул почесного президента рідного департаменту. Попри поважний вік, менеджер продовжив активну громадську діяльність і щотижня листувався зі спадкоємцями в структурі каталонців.

Барселона віддасть данину пам'яті Муссонса у фіналі Кубка Іспанії. Команда Рональда Кумана вийде на поєдинок проти Атлетіка з Більбао з чорними нарукавними пов'язками.