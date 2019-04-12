Помер екс-капітан Ліверпуля Томмі Сміт

Легендарний захисник Ліверпуля Томмі Сміт пішов з життя.

Колишній капітан Ліверпуля Томмі Сміт помер у віці 74 років, повідомляє The Mirror.

Останнім часом у легенди були проблеми зі здоров'ям. Донька Томмі Сміта заявила, що він помер уві сні.

Сміт, який є вихованцем Ліверпуля виступав за мерсисайдців протягом 17 років (1962-1978 роки). За цей час гравець здобув 4 чемпіонські титули, 2 Кубки Англії і 1 Кубок Європейських чемпіонів.

Легендарний захисник посідає восьме місце в історії клубу за кількістю проведених матчів (638).

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