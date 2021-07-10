Сумна звістка надійшла з Англії – пішов з життя колишній нападник Пол Марінер.

Колишній гравець збірної Англії Пол Марінер помер у віці 68 років, повідомляє офіційний твіттер "трьох левів".

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За свою кар'єру гравця екс-форвард встиг пограти за Плімут, Іпсвіч, Арсенал, Портсмут, Вуллонгонг Сіті, Олбані Кепіталс та Сан-Франціско Бей. Марінер також тренував Нью Інгленд Революшн (асистент тренера), а у статусі наставника команди працював у Плімуті та Торонто.

Пол викликався до збірної Англії в період з 1977 по 1985 роки, провівши за цей час 35 матчів у складі національної команди, відзначившись 13 голами.

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