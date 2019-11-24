Помер екс-гравець Олімпіка Дмитро Логвінов

У віці 42 роки не стало екс-гравця донецького Олімпіка Дмитра Логвінова.

Він захищав кольори Олімпіка, коли команда виступала ще в Першій лізі, а згодом, повісивши бутси на цвях, залишився у клубі працювати на тренерській посаді.

Карпати – Олімпік – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Останній рік Логвінов відчайдушно боровся за життя зі страшною хворобою, але вчора його не стало, інформує офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, сьогодні Олімпік провів свій матч 15-го туру УПЛ. Підопічні Вісенте Гомеса здобули виїзну перемогу над Карпатами (2:1) і піднялися у першу шістку турнірної таблиці.

Олімпік у вольовому стилі переграв Карпати та піднявся у топ-6 УПЛ