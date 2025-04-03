На 49-му році життя пішов у засвіти колишній український півзахисник Олександра Гребеножко, повідомляє Бомбардир. Причини смерті не розголошуються.

Помер легенда Ворскли – він брав участь в Кубку УЄФА та вигравав екзотичний чемпіонат

Нагадаємо, Гребеножко розпочав свої виступи на професіональному рівні у 1993 році у складі Оболоні. У 1995-му вирушив у закордонне турне, аби пограти за бельгійський Оверпель, менхенгладбаську Борусію (виступав разом з легендою німецького футболу Штефаном Еффенбергом) та Заксен з Лейпцига.

У 2002 році Олександр повернувся в Україну і виступав за Волинь (з якою вийшов в еліту українського футболу). Потім був російський Терек, повернення в Оболонь, перехід у Закарпаття і черговий вояж за кордон – у Динамо Махачкала та мінський Локомотив.

Після звершення карʼєри Гребеножко займався агентською діяльністю.

Український футболіст помер від отруєння чадним газом – його команда стала сенсацією в Кубку країни