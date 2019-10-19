Помер екс-форвард збірної Португалії Руї Жордау

Колишній форвард збірної Португалії Руї Жордау пішов із життя у віці 67 років.
Колишній нападник Бенфіки, Спортінга і збірної Португалії Руї Жордау помер через проблеми із серцем, повідомляє dn.pt.
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В першу чергу Жордау відомий за виступами за Бенфіку і Спортинг, в складі яких шість разів ставав чемпіоном Португалії, а у складі збірної став бронзовим призером чемпіонату Європи-1984. Також форвард грав у Сарагосі і Сетубалі.
Протягом клубної кар'єри Жордау забив 226 голів у 390 іграх, був визнаний найкращим португальським гравцем за підсумками 1980 року. За збірну Португалії Жордау виступав протягом 17 років, провівши за цей час 43 матчі і забивши 15 м'ячів.
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