Помер екс-форвард збірної Португалії Руї Жордау

Колишній форвард збірної Португалії Руї Жордау пішов із життя у віці 67 років.

Колишній нападник Бенфіки, Спортінга і збірної Португалії Руї ​​Жордау помер через проблеми із серцем, повідомляє dn.pt.

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В першу чергу Жордау відомий за виступами за Бенфіку і Спортинг, в складі яких шість разів ставав чемпіоном Португалії, а у складі збірної став бронзовим призером чемпіонату Європи-1984. Також форвард грав у Сарагосі і Сетубалі.

Протягом клубної кар'єри Жордау забив 226 голів у 390 іграх, був визнаний найкращим португальським гравцем за підсумками 1980 року. За збірну Португалії Жордау виступав протягом 17 років, провівши за цей час 43 матчі і забивши 15 м'ячів.

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