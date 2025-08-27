На 64-му році обірвалось життя колишнього нападника Дніпра Сергія Парастаєва, повідомляє відомий футбольний журналіст та архіваріус із Дніпра Дмитро Москаленко.

Помер дворазовий чемпіон Європи у складі Бенфіки – він грав за ПСЖ у першому сезоні після заснування клубу

Народився він у Руставі (Грузія), але пізніше родина переїхала до України. Починав ігрову кар’єру у Другій лізі СРСР у командах Казахстану і Сибіру, а у 1986 році за рекомендацією Миколи Павлова його прийняли до дніпропетровського Дніпра, за який він провів 1 матч за основу, а за дублерів забив 5 м’ячів в 11 іграх.

Тренер команди Євген Кучеревський пізніше порадив йому перейти до Суднобудівника, де він в основному далі й виступав. У чемпіонаті України трохи пограв за винницьку Ниву і житомирський Хімік. Через розрив зв'язок ахіллового сухожилля Парастаєв у 31 рік завершив ігрову кар'єру та зайнявся підприємництвом.

"Жажа вчавив педаль у підлогу і втік від поліції": менти на "Жигулях", футболка Діого Рінкона, зустріч із Бредом Піттом