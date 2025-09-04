Сьогодні, 4 вересня, стало відомо про смерть легендарного італійського модельєра Джорджіо Армані, засновника Armani Group, у віці 91 року.

Андрій Шевченко познайомився з Армані у 2000 році, коли виступав у складі Мілана. Через рік вже взяв участь у показі кутюр'є на Тижні чоловічої моди в Мілані. Це була не єдина співпраця українського футболіста з Армані, і форвард декілька разів виходив на подіум в одязі від модельєра. У соцмережах Шевченко відреагував на смерть друга.

"Світ втрачає людину, яка навчила його елегантності. Я втрачаю друга. Дякую тобі за все, дорогий Джорджо", – написав Шевченко.

