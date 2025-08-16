Бенфіка оплакує смерть свого колишнього лівого захисника Круша, який був дворазовим чемпіоном Європи у складі "орлів". Як інформує офіційний сайт клубу, один з найлегендарніших гравців в історії Бенфіки помер у віці 85 років.

Круш провів 11 сезонів у Бенфіці і двічі у складі "орлів" вигравав Кубок європейських чемпіонів. Перед завершенням кар'єри в 1970 році він перейшов у ПСЖ, за який провів перший сезон в історії клубу.

Лівий захисник виграв вісім чемпіонатів країни, три Кубки Португалії і чотири Кубки Пошани за 445 матчів за Бенфіку, забивши один гол. У складі національної збірної Португалії він брав участь у ЧС-1966, на якому команда посіла третє місце.