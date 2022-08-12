Сьогодні зранку надійшла звістка про смерть відомого італійського голкіпера, інформує La Gazzetta dello Sport.

Помер легенда Мілана, який тренував Реал і тричі вигравав Лігу чемпіонів

Гарелла залишив яскравий слід у багатьох клубах Серії А і В. Зокрема, кував єдине скудетто в історії Верони (1984/85) і поряд з Марадоною приводив Наполі до "золотого дублю" у кампанії 1986/87. Загалом в еліті італійського футболу Гарелла провів 233 матчі (88 "сухих"), пропустивши 224 голи.

Причиною смерті стали ускладнення після операції на серці. Клаудіо під час відпочинку поскаржився на погане самопочуття, але всі зусилля лікарів не принесли бажаного результату. Незадовго до смерті Гарелла у розмові зі ЗМІ видав сумну фразу: "Я живу у забутті. Великий футбол забув мене, і я не знаю, чому".

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