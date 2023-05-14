Трагічна звістка прийшла з Барселони, де в останню путь провели легенду клубу – Феррана Олівелью.

Барселона у своєму твіттері повідомила про смерть колишнього гравця клубу, а також екс-капітана збірної Іспанії – Феррана Олівелью. Його життя обірвалось на 87 році життя.

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"Барселона висловлює глибокі співчуття родині та друзям Феррана Олівельї, колишнього гравця клубу між 1956 і 1969 роками. Спочивай з миром", – йдеться в дописі.

Зауважимо, що Олівелья посідає восьме місце за кількістю проведених матчів (524) у складі Барселони – 8-ме місце. Ферран виступав на позиції центрального захисника та був капітаном збірної Іспанії, яка здобула трофей Євро-1964.

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