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Помер чемпіон світу в складі збірної Англії та легенда Вест Хема Мартін Пітерс

06:30 11 Читать на русском
Помер чемпіон світу в складі збірної Англії та легенда Вест Хема Мартін Пітерс
Мартін Пітерс / The Independent

У віці 76 років пішов з життя легенда Вест Хема та чемпіон світу 1966 року Мартін Пітерс.

Трагічну звістку сповістив офіційний сайт Вест Хема.

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Зазначається, що Пітерс після довгої боротьби з хворобою Альцгеймера. Додамо, що англієць виступав у складі Вест Хема з 1959 по 1970 роки, також грав за Тоттенхем, Норвіч та Шеффілд Юнайтед.

Окрім того, Пітерс допоміг збірній Англії здобути єдиний Кубок світу, відзначившись голом у фінальному матчі проти Німеччини (4:2).

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