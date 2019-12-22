Помер чемпіон світу в складі збірної Англії та легенда Вест Хема Мартін Пітерс

У віці 76 років пішов з життя легенда Вест Хема та чемпіон світу 1966 року Мартін Пітерс.

Трагічну звістку сповістив офіційний сайт Вест Хема.

Саутгемптон – Вест Хем: інертний Ярмоленко, шикарний виступ конкурента українця в матчі за 6 очок

Зазначається, що Пітерс після довгої боротьби з хворобою Альцгеймера. Додамо, що англієць виступав у складі Вест Хема з 1959 по 1970 роки, також грав за Тоттенхем, Норвіч та Шеффілд Юнайтед.

Окрім того, Пітерс допоміг збірній Англії здобути єдиний Кубок світу, відзначившись голом у фінальному матчі проти Німеччини (4:2).

"Батько і син тримали банер "Рафа зламався": Бенітес – про стосунки із Роналду, епічне фіаско Шеви і російське "западло"