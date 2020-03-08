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Помер чемпіон світу у складі збірної Бразилії Жаїр Марінью

13:23 988 Читать на русском
Помер чемпіон світу у складі збірної Бразилії Жаїр Марінью
Жаїр Марінью / ФК Флуміненсе

Трагічна новина прийшла з Бразилії – помер чемпіон світу-1962 Жаїр Марінью у віці 83 років.

7 березня пішов з життя колишній правий захисник збірної Бразилії Жаїр Марінью, інформує Oliberal.

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Зазначається, що екс-футболіст помер у віці 83 років через зупинку серця після пережитого інсульту.

"Флуміненсе оплакує смерть колишнього гравця Жаїра Марінью та виявляє солідарність із родиною та друзями", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Додамо, що Марінью ставав чемпіоном світу-1962 року у складі збірної Бразилії. Щоправда, футболіст провів той Мундіаль у статусі запасного гравця за спиною легендарного Джалми Сантоса.

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