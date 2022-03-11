Культовий півзахисник Юрген Грабовскі пішов з життя у віці 77 років.

Франкфуртський Айнтрахт на офіційному сайті повідомив сумну новину про втрату свого колишнього гравця.

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Грабовскі усю професіональну кар'єру присвятив саме "орлам" – з 1965-го по 1980-й награв 555 матчів та забив 151 гол. Разом з Айнтрахтом вигравав Кубок УЄФА 1979/80 та два Кубки Німеччини. "Грабі" був частиною однієї з найуспішніших збірних Німеччини за всю історію. Лідер Айнтрахта встиг зібрати всі комплекти нагород чемпіонатів світу – срібло 1966-го, бронзу 1970-го і золото 1974-го. У 1972 році ця машина стала і чемпіоном Європи.

Упродовж останніх років життя Грабовскі боровся з важкою хворобою, яка не дозволяла йому регулярно відвідувати рідний стадіон у Франкфурті.

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