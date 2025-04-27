Помер чемпіон світу та дворазовий переможець Ліги чемпіонів – він чотири рази вигравав Серію А
Футбольні спільноти Бразилії та Італії оплакують смерть іменитого нападника Жаїра да Кости.
Прес-служба Інтера у своїх соцмережах повідомила про смерть 84-річного бразильця. Причини смерті Жаїра да Кости не розголошуються.
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Бразилець зробив ім'я собі, виступаючи за Португезу. Саме звідти він перебрався до італійського Інтера. З міланським клубом він чотири рази здобував титул чемпіона Італії, двічі вигравав Лігу чемпіонів (1964, 1965 р.), а також двічі Міжконтинентальний Кубок.
Жаїр да Коста викликався до збірної Бразилії, з якою виграв титул чемпіона світу у 1962 році. Щоправда, нападник лише один раз виходив на поле за "селесао".
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