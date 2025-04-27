Прес-служба Інтера у своїх соцмережах повідомила про смерть 84-річного бразильця. Причини смерті Жаїра да Кости не розголошуються.

Аутсайдер Серії А може не вийти на перенесений матч – команда досі не відійшла від раптової смерті легенди

Бразилець зробив ім'я собі, виступаючи за Португезу. Саме звідти він перебрався до італійського Інтера. З міланським клубом він чотири рази здобував титул чемпіона Італії, двічі вигравав Лігу чемпіонів (1964, 1965 р.), а також двічі Міжконтинентальний Кубок.

Жаїр да Коста викликався до збірної Бразилії, з якою виграв титул чемпіона світу у 1962 році. Щоправда, нападник лише один раз виходив на поле за "селесао".

É scomparso Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter.

Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternitá di una squadra leggendaria.

Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento… pic.twitter.com/BKK4wh4E0e — Inter (@Inter) April 26, 2025

"Мене звати Жюст": встановив вічний рекорд Кубка світу, став унікальним тренером ПСЖ і пробачив свого ката