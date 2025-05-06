Луїс Гальван помер у віці 77 років, інформує VI. Він провів майже всю кар'єру в Аргентині, лише трохи погравши за болівійський Болівар. Він став клубною легендою Тальерес Кордова, хоча так і не виграв чемпіонський титул у складі цієї команди.

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Найважливішою подією в біографії Гальвана, без сумніву, є чемпіонат світу 1978 року. Того літа Луїс відіграв усі сім матчів від початку до кінця в одній зв'язці з Даніелем Пассареллою. У фіналі 25 червня 1978 року він був одним із тринадцяти гравців, які під керівництвом тренера збірної Сесара Луїса Менотті стали чемпіонами світу у фіналі проти збірної Нідерландів.

Загалом Гальван провів за Аргентину 34 матчі, голів не забивав.

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