Помер чемпіон світу – він грав в основі збірної Аргентини разом із Марадоною
На 78-му році життя перестало битися серце колишнього центрального захисника збірної Аргентини Луїса Гальвана.
Луїс Гальван помер у віці 77 років, інформує VI. Він провів майже всю кар'єру в Аргентині, лише трохи погравши за болівійський Болівар. Він став клубною легендою Тальерес Кордова, хоча так і не виграв чемпіонський титул у складі цієї команди.
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Найважливішою подією в біографії Гальвана, без сумніву, є чемпіонат світу 1978 року. Того літа Луїс відіграв усі сім матчів від початку до кінця в одній зв'язці з Даніелем Пассареллою. У фіналі 25 червня 1978 року він був одним із тринадцяти гравців, які під керівництвом тренера збірної Сесара Луїса Менотті стали чемпіонами світу у фіналі проти збірної Нідерландів.
Загалом Гальван провів за Аргентину 34 матчі, голів не забивав.
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