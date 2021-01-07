Трагічну звістку про смерть вихованця Крузейро підтвердив офіційний сайт "червоно-синіх".

Вихованець Атлетіка загинув у віці 23-х років у автокатастрофі

Аполінаріо втратив свідомість в неігровому епізоді матчу Алверки в чемпіонаті у неділю. Лікарі тоді діагностували в нього зупинку серця, але зуміли реанімувати бразильця. За 10 хвилин після інциденту він вже був у лікарні, де за його життя боролися медики. Та врятувати Аполінаріо не вдалося.

Бразильський хавбек народився у штаті Сан-Паулу, а на професіональному рівні дебютував за Крузейро в травні 2016 року. У місцевій Серії А він провів 7 матчів і перебрався до Європи в січні 2019-го.

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