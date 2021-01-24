Прес-служба Шахтаря повідомила про смерть старшого брата Ріната Ахметова – Ігоря, на 60-му році життя.

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"Усі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний Шахтар. Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч із командою. Його досвіду і його порад дуже бракуватиме всій сім’ї ФК Шахтар", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "гірників".

Нагадаємо, Рінат Ахметов став президентом Шахтаря у жовтні 1996 року після трагічної смерті попереднього боса "гірників" – Ахатя Брагіна.

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