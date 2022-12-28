Життя аргентинського футболіста і тренера Уго Марадони обірвалося на 53-му році.

Уго Марадона помер сьогодні вранці. Причиною смерті стала зупинка серця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Молодший брат Дієго Марадони пережив легендарного аргентинця на рік та один місяць. Той помер наприкінці листопада минулого року також через проблеми із серцем.

До слова, Уго Марадона також намагався побудувати успішну футбольну кар'єру. Він навіть переходив у Наполі, але відразу перебрався в Асколі на правах оренди. Далі була низка не дуже іменитих клубів Європи, Америки та Азії. За збірну Аргентини Уго грав лише на юніорському рівні.

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