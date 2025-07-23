Агент Анхеля Торреса, Мауро Буске, звернувся до футболіста та його брата з приводу трагічної новини – смерті їхнього батька.

"Життя знову ставить перед вами надзвичайно важке випробування. Але ви подолаєте його. Ви сильні, ви – чоловіки, і так само як раніше долали інші труднощі, пройдете й це – ще стійкішими, ще сильнішими.

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Знайте: я поруч. Ми всі поруч із вами – завжди. У цей час скорботи ми щиро розділяємо ваш біль і підтримуємо вас та всю вашу родину через болісну втрату вашого дорогого батька.

Нехай Господь прийме його душу і дарує їй вічний спокій у найвищих небесах. Світла памʼять, Хуан Анхель Торрес Роа", – написав Буске на своїй сторінці в Instagram.

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