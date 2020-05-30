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Помер батько Ротаня – він був легендою Ворскли

18:40 651 Читать на русском
Помер батько Ротаня – він був легендою Ворскли
Руслан Ротань з батьком / Фото з відкритих джерел

Помер Петро Ротань, батько головного тренера молодіжної збірної України.

Пішов з життя Петро Миколайович Ротань, повідомляється на офіційній сторінці УАФ у Facebook.

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Батькові наставника молодіжної збірної України Руслана Ротаня було 64 роки. Варто відзначити, що Петро Миколайович теж має футбольне минуле, він захищав кольори Ворскли у 1980-1989 роках.

Як і син, Петро Ротань виступав на позиції півзахисника.

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Теги
Смерті футболістів Руслан Ротань Руслан Ротань
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