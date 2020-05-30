Помер батько Ротаня – він був легендою Ворскли

Бельгія — 18:04 2742
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Карпати – Маріуполь: матч не відбудеться через позитивні тести на COVID-19 у львівській командіУкраїна — 12:00 4959
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