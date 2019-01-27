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Помер батько Рабйо, який останні 12 років був паралізований

23:13 508 Читать на русском
Помер батько Рабйо, який останні 12 років був паралізований
Адріен Рабйо / Le Parisien

Пішов з життя Мішель Провост, батько хавбека ПСЖ та збірної Франції Адріена Рабйо.

Як повідомляє Le Parisien, Рабйо відсутній на матчі ПСЖ і Ренна, який йде у ці хвилини, через смерть батька. За інформацією джерела, останні 12 років свого життя Мішель був прикутий до ліжка.

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До слова, це вже не перша втрата у сім'ї Рабйо в цьому році. В середині січня перестало битися серце бабусі Адріена.

Нагадаємо, Рабйо відмовляється продовжувати контракт з ПСЖ. Через це парижани перевели гравця в дубль. Чинна угода ПСЖ з футболістом діє до літа 2019 року.

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Франція22 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Ренн: Неділя 27 січня 2019

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Адріен Рабйо Адріен Рабйо Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Парі Сен-Жермен - Ренн
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