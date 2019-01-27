Помер батько Рабйо, який останні 12 років був паралізований

Пішов з життя Мішель Провост, батько хавбека ПСЖ та збірної Франції Адріена Рабйо.

Як повідомляє Le Parisien, Рабйо відсутній на матчі ПСЖ і Ренна, який йде у ці хвилини, через смерть батька. За інформацією джерела, останні 12 років свого життя Мішель був прикутий до ліжка.

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До слова, це вже не перша втрата у сім'ї Рабйо в цьому році. В середині січня перестало битися серце бабусі Адріена.

Нагадаємо, Рабйо відмовляється продовжувати контракт з ПСЖ. Через це парижани перевели гравця в дубль. Чинна угода ПСЖ з футболістом діє до літа 2019 року.

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