У ніч з 1 на 2 серпня в Дніпрі пішов з життя Валерій Рикун, екс-гравець Динамо та батько легенди Металіста Олександра Рикуна.

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Валерій Васильович народився 5 вересня 1950 року. Свій футбольний шлях Рикун-старший розпочав у Дніпрі, у 1969 році він у складі юнацької збірної СРСР здобув бронзові медалі чемпіонату Європи U-18, ставши при цьому найкращим півзахисником турніру.

Після вдалого виступу за збірну Валерія запросили до другої команди київського Динамо, куди він потрапив під прикриттям служби у внутрішніх військах, хоча тренер збірної Євген Лядін складав йому протекцію до Динамо з Москви. Втім, у складі Динамо Рикуну не вдалося себе проявити, після чого його відрахували з команди та повернули до військової частини.

Після закінчення служби Валерій Рикун повернувся до Дніпра, однак на передсезонних зборах в Сочі серйозно порушив режим з партнером по команді Василем Лябиком. Футболіст відмовився перепросити Лобановського, який тоді очолював клуб, та був відрахований з команди. Після Дніпра професійна кар'єра Рикуна-старшого завершилася. Він став працювати слюсарем на заводі та виступав за аматорську команду Вихор. У 1978 році у Валерія народився син Олександр, який став легендою українського футболу.

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