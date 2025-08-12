"Завтра в тебе мав би бути день народження… Але в Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душою! У четвер ти мав би як завжди дивитись футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені та сказати: "Сынок, ты как всегда лучший"…

Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендер-паті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував: "Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные". Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру "сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший". Не забувайте подзвонити рідним, ніколи не знаєш, коли станеться "той самий день", – поділився Судаков у своєму Instagram.

Додамо, що подробиці смерті батька Георгія Судакова, Віктора, наразі не розголошуються. Чоловікові було 50 років, а завтра, 13 серпня, він мав відсвяткувати свій день народження.

