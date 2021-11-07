Колишній футболіст і тренер Луїджі Малдера помер на 76-му році життя, повідомляє прес-служба Мілана. Він захищав кольори "россонері" у 1965-1966 та 1969-1971 роках. Причини смерті не розголошуються.

Помер екс-тренер Рейнджерс Волтер Сміт – він завоював 10 чемпіонств і виводив команду в фінал Кубка УЄФА

Нагадаємо, Малдера провів понад 400 матчів в італійських професіональних лігах на позиції захисника. За свою кар'єру він встиг пограти за Мілан, Верону, Монцу, Катандзаро, П'яченцу та Сереньйо. У складі Мілана завоював Кубок чемпіонів Європи (1968/69) та Міжконтинентальний кубок (1969). Після того, як повісив бутси на цвях, він з 1982 по 1997 роки очолював молодіжну команду Мілана.

Нагадаємо, Луїджі – батько Андреа Малдери, колишнього помічника Андрія Шевченка у збірній України.

Золоті 80-ті: легенда Динамо приборкав шимпанзе, Ліверпуль та Аякс просто знущаються і ще 27 фото "старої школи"