Джеральдо Франсіско дос Сантос Зізінью помер у віці 59 років. Сумну новину повідомив Twitter мексиканської Америки.

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ЗМІ вказують, що Зізінью не зміг подолати ускладнення від коронавірусу, які і стали причиною смерті колишнього футболіста.

Зізінью виступав на позиції півзахисника. Дебютував у віці 15 років за Сан-Паулу, а в 1980-му підписав контракт з Амерікою, у якій і завершив кар'єру в 1991 році. Його сини – Джонатан дос Сантос і Джованні дос Сантос – теж стали футболістами, погравши навіть у Барселоні. Обидва захищали кольори збірної Мексики.

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