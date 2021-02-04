Помер батько братів Суркісів
Сумна звістка надійшла від київського Динамо – перестало битись серце Михайла Суркіса, батька президента Динамо Ігоря Суркіса та його брата Григорія.
На 102-му році обірвалось життя Михайла Суркіса, батька Ігоря та Григорія Суркісів, повідомляє офіційний сайт Динамо.
"Михайло Давидович прожив довге, яскраве та гідне життя, залишивши по собі добру пам’ять. Людина-легенда, яка переступила столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів та знайомих", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.
Зазначимо, що батько Ігоря та Григорія Суркісів протягом 60-ти років був військовим медиком. Основна спеціалізація – невропатолог. Він брав участь у Другій світовій війні. Нагадаємо, Ігор Суркіс є президентом Динамо з 10 червня 2002 року. До цього босом клубу був його старший брат Григорій.
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