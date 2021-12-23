Сумну звістку отримав Еміліан Карас, помічник головного тренера Динамо Мірчі Луческу, – пішов з життя його батько, Євген Карас.

На 80-му році життя помер Євген Карас – батько асистента наставника Динамо Еміліана Караса, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

"У Динамо все було інакше", – Луческу пояснив, чому відмовився від трансферної політики Шахтаря

Прес-служба "біло-синіх" вже висловила співчуття Еміліану, його рідним і близьким у зв'язку з тяжкою втратою. "Керівництво клубу, тренери та гравці команди, всі динамівці щиро співчувають втраті родини Караса", – йдеться на сайті киян. Нагадаємо, що в березні 2021 року зупинилось серце матері Еміліана, Катерини Іванівни.

До слова, фахівець ще в липні 2020 року увійшов у тренерський штаб Мірчі Луческу та допоміг команді оформити домашній требл, вигравши Суперкубок, чемпіонат та Кубок України впродовж одного сезону.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу