Сумну звістку повідомила прес-служба Зорі. Куксов помер в окупованому Луганську на 73-му році життя. Причина наразі невідома.

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Анатолій Куксов – справжня легенда Зорі. Він провів усю свою професіональну кар'єру в складі луганського клубу, з яким у 1972 році виграв чемпіонат СРСР. У тому ж році вже зі збірною здобув бронзові медалі Олімпійських ігор в Мюнхені. Куксов утримує рекорд Зорі за кількістю зіграних матчів – 570 (97 голів).

Тренерська кар'єра не вдалася настільки ж яскравою. Куксов тренував Зорю, запорізький Металург та низку команд із Луганської області. Після окупації регіону залишився на підконтрольній бойовикам території. Певний час навіть тренував так звану "збірну ЛНР".

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