"Футбол 24" розібрав останні новини, пов'язані з чемпіонатом Італії. Деякі з них і щодо можливого відходу Артема Довбика з Роми.

Артема Довбика почали пов'язувати з можливим відходом із Роми. Джан П'єро Гасперіні у товариських матчах неодноразово використовував конкурента українця, Евана Фергюсона, після чого і з'явились ці чутки. Серед претендентів на нашого земляка називають Мілан, Ювентус, Вест Хем, Лідс, Крістал Пелас і Бешикташ.

Довбик може перейти у найтитулованіший клуб Італії – Рома готова суттєво знизити ціну

Вистачає новин і навколо інших клубів. Так, Болонья націлилась на вінгера Шахтаря Кевіна, однак "гірники" вивісили захмарний цінник у 40 мільйонів – непідйомна сума для "россоблу". Головною ж трансферною бомбою є скандал навколо Адемоли Лукмана, який вже відкрито говорить про бажання покинути бергамасків. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту