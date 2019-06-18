Полярус продовжить кар'єру в російських Хімках, – ЗМІ

Екс-півзахисник Олександрії Артем Полярус продовжить кар'єру в російській ФНЛ.

Артем Полярус продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії, інформує Footboom.

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За інформацією видання, новим клубом українця стануть Хімки, які виступають у другому за силою дивізіоні Росії.

За підсумками сезону 2018/19 Хімки посіли 9-те місце в чемпіонаті. Нагадаємо, за Олександрію Полярус виступав з 2015 року, провівши за цей час за команду 79 матчів (9 м'ячів).

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