Полярус попрощався з Олександрією

Півзахисник Олександрії Артем Полярус залишив команду.

"Дякую Олександрії за проведений разом час. Вітаю всіх уболівальників з історичним виходом до групового етапу Ліги Європи.

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Бажаю всім удачі. Прийшов час змін. Рухаємося далі", – написав Полярус в своєму Instagram.

Додамо, що 26-річний українець забив 13 голів і зробив 6 ассистів у 112 матчах за олександрійський клуб.

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