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ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Полярус попрощався з Олександрією

14:51 1351 Читать на русском
Полярус попрощався з Олександрією
Артем Полярус / фото: ФК Олександрія

Півзахисник Олександрії Артем Полярус залишив команду.

"Дякую Олександрії за проведений разом час. Вітаю всіх уболівальників з історичним виходом до групового етапу Ліги Європи.

Полярус покине Олександрію, якщо не перегляне ставлення до футболу, – Шаран

Бажаю всім удачі. Прийшов час змін. Рухаємося далі", – написав Полярус в своєму Instagram.

Додамо, що 26-річний українець забив 13 голів і зробив 6 ассистів у 112 матчах за олександрійський клуб.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

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Артем Полярус Артем Полярус Олександрія Олександрія
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