toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Друга ліга
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЄВРО-2020 НІДЕРЛАНДИ - НІМЕЧЧИНА ЗБІРНА УКРАЇНИ

Екс-гравець Шахтаря Полянський покинув тренерський штаб Миная

16:33 441 Читать на русском
Екс-гравець Шахтаря Полянський покинув тренерський штаб Миная
Олексій Полянський, фото: О. Осипов

Колишній хавбек Шахтаря Олексій Полянський та Минай вирішили не продовжувати співпрацю та розірвали контракт.

Цього тижня ФК Минай залишив помічник тренера команди Олексій Полянський, повідомляє клубна прес-служба закарпатців.

Карноза перейшов у Минай

Спеціаліст, який відомий своїми виступами ще у якості футболіста у складі донецького Шахтаря, Маріуполя та ужгородської Говерли, вирішив розірвати контракт із клубом за угодою сторін.

Зазначимо, у тренерському штабі закарпатської команди він перебував більше року.

Минай після першої частини сезону в Другій лізі посідає першу сходинку в турнірній таблиці групи А, набравши 30 очок.

"Боявся, що мене вважатимуть зрадником батьківщини". Василь Рац – про діалоги з Лобановським, Прімеру і страшний параліч

Теги
Олексій Полянський Олексій Полянський Друга ліга Минай Минай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
31
хв
Люксембург
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук