Екс-гравець Шахтаря Полянський покинув тренерський штаб Миная

Колишній хавбек Шахтаря Олексій Полянський та Минай вирішили не продовжувати співпрацю та розірвали контракт.

Цього тижня ФК Минай залишив помічник тренера команди Олексій Полянський, повідомляє клубна прес-служба закарпатців.

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Спеціаліст, який відомий своїми виступами ще у якості футболіста у складі донецького Шахтаря, Маріуполя та ужгородської Говерли, вирішив розірвати контракт із клубом за угодою сторін.

Зазначимо, у тренерському штабі закарпатської команди він перебував більше року.

Минай після першої частини сезону в Другій лізі посідає першу сходинку в турнірній таблиці групи А, набравши 30 очок.

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