"Поляна готова": Рух ефектно прорекламував битву лідерів Першої ліги проти Кополовця і Ко

Прес-служба "жовто-чорних", анонсуючи поєдинок лідерів першої ліги, підготувала креативне відео, яке так і змушує посміхатися.
КДК УАФ ухвалив рішення щодо президента ПФЛ, якому клуби висловили недовіру
Ролик сповнений закарпатським колоритом, а уважний глядач легко помітить у ньому кілька згадок про спортивного директора минайців Михайла Кополовця.
До слова, матч 28-го туру Першої ліги Рух – Минай відбудеться у понеділок, 3 серпня. Обидві команди борються за вихід в УПЛ. Минай наразі посідає перше місце з 56 очками, а Рух іде п'ятим (51 пункт), проте має матч в запасі.
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