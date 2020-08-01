"Поляна готова": Рух ефектно прорекламував битву лідерів Першої ліги проти Кополовця і Ко

Львівський Рух готується до матчу 28-го туру Першої ліги проти Минаю.

Прес-служба "жовто-чорних", анонсуючи поєдинок лідерів першої ліги, підготувала креативне відео, яке так і змушує посміхатися.

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Ролик сповнений закарпатським колоритом, а уважний глядач легко помітить у ньому кілька згадок про спортивного директора минайців Михайла Кополовця.

До слова, матч 28-го туру Першої ліги Рух – Минай відбудеться у понеділок, 3 серпня. Обидві команди борються за вихід в УПЛ. Минай наразі посідає перше місце з 56 очками, а Рух іде п'ятим (51 пункт), проте має матч в запасі.

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