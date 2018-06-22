Поля НКТ ім. Баннікова стали справжньою спортивною домівкою для дитячих команд та ветеранів АТО

Лише за останні півтора місяці на полях НТК ім. Віктора Баннікова відбулося більше 10-ти турнірів, у яких взяли участь понад тисячу маленьких футболістів.

Уже добре знайомий багатьом юним та зовсім маленьким футболістам із різних куточків України тренувальний комплекс ім. Віктора Баннікова цілком заслужено можна назвати одним із ключових футбольних центрів нашої держави. Так, лише протягом останнього часу – з початку травня – тут відбулося чимало турнірів, спортивних проектів та змагань, у яких взяли участь сотні юнаків та дівчат із різних областей.

Зокрема, це Всеукраїнський турнір із дворового футболу серед команд 2003—2006 рр.н. (близько 120-ти учасників), футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів" серед дітей 2010 р.н. (близько 200 учасників), Всеукраїнський дитячий турнір із футболу "Кубок Карітасу" (близько 110-ти учасників), футбольний турнір серед дітей-переселенців UNICEF FOOTBALL CUP (близько 250-ти учасників), Тиждень масового футболу УЄФА в Україні (близько 100 учасників), турнір "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів" (близько 40 учасників), а також турнір із футболу серед закладів вищої освіти "Студентська ліга" (близько 240 учасників).

Окрім того, поля НТК ім. В. Баннікова стали справжньою спортивною домівкою для наших героїв – ветеранів АТО, у тому числі тих, що отримали важкі поранення, захищаючи незалежність України на сході. Зокрема, вони взяли участь у турнірі в рамках проекту "Наше майбутнє" (близько 40 учасників), турнірі з футболу для учасників бойових дій АТО "Ветеранське братерство" (близько 50 учасників) та "Кубку нескорених" (близько 90 учасників).

А вже невдовзі тут розпочнеться новий проект, "Футбольні канікули з Федерацією футболу України", в якому зможуть взяти участь футболісти віком 6-15 років. Діти та підлітки (хлопці й дівчата) матимуть можливість відшліфувати свої ігрові навички з тренером та зіграти матч з однолітками.