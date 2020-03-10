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Полунін: Фаворит Кубка України перебуває в парі Динамо – Олександрія

11:21 387 Читать на русском
Полунін: Фаворит Кубка України перебуває в парі Динамо – Олександрія
Олександрія – Динамо / фото ФК Олександрія

Екс-півзахисник Дніпра і збірної України Андрій Полунін поділився очікуваннями від матчу Кубка України Динамо – Олександрія.

 

"Безумовно, команда Володимира Шарана в подальшому буде прагнути наздогнати суперників, але повторити успіх минулого сезону, коли Олександрія стала бронзовим призером, буде вкрай складно. Чи буде зроблена ставка на Кубок України? Іншого виходу немає. Тим більше що перемога в цьому турнірі дає гарантований пропуск до групового раунду Ліги Європи.

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Думаю, фаворит Кубка України перебуває у парі Динамо – Олександрія. Я б ще не скидав з рахунків ту ж Десну, яка напевно зробить все можливе, щоб заявити про себе. Вважаю, зараз для чернігівців дуже навіть підходящий час.

Хоча в півфінал як мінімум і проб'ється Минай або Інгулець, проте далі бал правитимуть команди з елітного дивізіону. Щось мені підказує, що такого, як було в минулому розіграші Кубка (вихід Інгульця до фіналу – прим. "Футбол 24"), цього разу не відбудеться", – поділився Полунін в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, 7 березня Динамо на виїзді обіграло Олександрію в рамках 22-го туру УПЛ, а вже завтра, 11 березня, в Києві ці ж команди посперечаються за путівку в 1/2 фіналу Кубка України.

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Теги
Олександрія Олександрія Десна Десна Кубок України Андрій Полунін Динамо - Олександрія Динамо Динамо
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