СК Полтава у рамках 2-го туру УПЛ 2025/26 перемогла Верес (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перший тайм виявився небагатим на події, однак дебютний момент вболівальники побачили вже на 1-й хвилині. Голом міг відзначитись Одарюк, який вгатив з-за меж штрафного під ближню стійку – втім, точності йому забракло. М'яч пройшов поруч зі стійкою, а Горох усе контролював.

Верес нічим цікавішим за навіс Стеня на 27-й хвилині не відповів. Бойко замикав його метрів з 12-ти, але нормального удару не вийшло. Віталій чиркнув м'яч плечем. Загалом, рівняни до перерви провели 5 пострілів, а Полтава мала чотири.

Один із них приніс дебютантам УПЛ успіх. На 34-й хвилині Бужин виконав подачу з правого флангу, а Місюра скинув її на Веремієнка. Центрбек полтавців з розвороту поцілив під дальню штангу. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати

Олег Шандрук у роздягальні провів подвійну заміну. Замість Стеня й Шарая в атаку відправили двох новачків – Ціпота та Воллі. Цей хід дещо пожвавив гру Вереса в атаці, однак моментів не виникало.

Полтава ж на 58-й хвилині могла подвоїти свою перевагу в контратаці, яку Галенков завершив дальнім ударом. Рикошетом від Вовченка м'яч полетів у протихід Гороху. На щастя для голкіпера, сфера пройшла у сантиметрах від лівої стійки!

Першу годину зустрічі Полтава провела на рівних, однак потім сили стали покидати дебютантів. Верес збільшив інтенсивність єдиноборств і зрештою забив гол. На 68-й хвилині Ндукве відкрився під закидання з глибини, вийшов практично віч-на-віч і пробив низом – Восконян парирував, але на добиванні опинився Ціпот.

От тільки рахунок не змінився. Лайнсмен помітив офсайд, а VAR його підтвердив.

На 72-й хвилині кутовий рівнян призвів до шаленої метушні. Здається, усі 20 польових футболістів бились за м'яч у штрафному. Зрештою, все завершилось відскоком на Харатіна й ударом по горобцях.

На 77-й же хвилині Верес влаштував епічну навалу. Після подачі з кутового Ціпот пробивав з лінії воротарського, але постріл накрили. Наступний же корнер продовжився навісом на дальню. Харатін замкнув головою й влучив у Галенкова, який вибив сферу з лінії воріт.

Ндукве зіграв на добиванні, але м'яч на лінії воріт зупинив Бужин!

Подальша навала завершилась ще однією точною подачею на дальню стійку. Харатін знову замикав, але Восконян парирував.

Верес ось-ось мав дотиснути Полтаву, однак на 79-й хвилині пролунала перервала повітряна тривога. Гру відновили аж через 40 хвилин, давши господарям відпочити. Втім, практично одразу рівняни могли зрівняти рахунок – Харатін скинув подачу з глибини під вихід Воллі віч-на-віч. Той уже готувався до удару, але Бужин у відчайдушному підкаті встиг вибити м'яч з-під ніг форварда.

Відпочинок дозволив полтавцям відродили контргру. Всього через хвилину Одарюк всадив Куцію на жовту картку за тактичний фол (Володимир тікав у контратаку), а на 83-й він ж міг добити Верес. Вінгер увійшов на правий край штрафного, хитнув Вовченка й вгатив у ближній кут – Горох парирував!

Верес на останніх хвилинах спробував навалитись на оборону господарів. Підопічні Ігора Тимченка пережили кілька неприємних хвилин, але рівняни так і не змогли врятуватись Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Полтави в УПЛ – Верес же стартує з двох поразок поспіль.

