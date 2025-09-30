У суботу, 27 вересня, Олександрія мінімально здолала Полтаву (1:0) у рамках 7-го чемпіонату України. Після поєдинку Полтава зробила заяву, у якій розкритикувала роботу головного судді матчу Олександра Солов'яна. Крім того, на своєму YouTube-каналі клуб опублікував відео з суперечливими суддівськими рішеннями.

Перша "суха" перемога Олександрії у відеоогляді матчу проти Полтави – 1:0

"Дорослі дядьки йдуть ламати білд-апи... У двох опорників 21 попередження за сезон – таку критику різного роду експертів доводилося чути нашому колективу після виходу до УПЛ. Та чи дійсно це так? Давайте подивимось на прикладі матчу сьомого туру УПЛ між Олександрією та Полтавою.

Контроверсійний матч колективів із сусідніх регіонів запам’ятався не стільки грою, як суперечливими рішеннями головного арбітра Олександра Солов’яна. Вже зі стартових хвилин до рефері виникло чимало запитань", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Полтави.

Наразі полтавський клуб посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 4 очки у семи турах.

