Тернопільська Нива зустрічалась з Полтавою у матчі 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26 (3:0). Результат та огляд зустрічі читайте у цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

Нива Тернопіль – Полтава – 3:0

Голи: Резепов, 39, Михальчук, 75, Давидов, 87

Тернопільська Нива продовжила тенденцію цього ігрового дня 1/16 фіналу Кубка України й упевнено розгромила Полтаву в звітному поєдинку.

На 39-й хвилині зустрічі форвард тернопільського клубу Денис Резепов відгукнувся на передачу з флангу та відправив м’яч у ворота суперника.

У другому таймі Нива продовжувала тиск і досягла свого – Михальчук чудово обігрався з Вишинським і пробив воротаря Полтави. А під завісу зустрічі Давидов отримав м’яч у воротарському майданчику й упритул розстріляв ворота, встановивши остаточний рахунок. Тернопільці діяли з набагато більшим натхненням, і, відверто кажучи, не відчувалося, що команди представляють різні дивізіони українського професійного футболу.

Підсумок – 3:0. Нива крокує до 1/8 фіналу, тоді як Полтава зосередиться на матчах Прем’єр-ліги.

