СК Полтава у рамках 2-го туру УПЛ 2025/26 зіграє з Вересом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Полтава провела гідний дебют в УПЛ, давши бій львівському Руху. Підопічні Ігора Тимченка добре перекривали простір між лініями, збивали темп "жовто-чорних" фолами та провели величезну кількість єдиноборств. За темпом дуелей у 1-му турі команда стала лідером.

Поразка з рахунком 1:2 пройшла за рівної гри, причому другий гол прилетів вже після несправедливого вилучення Шаповала. Втрата виявилась максимально несвоєчасною – Полтаві наразі бракує глибини складу. До початку сезону не встигли відновитись Щербак, Коцюмака й Даниленко, а прямо перед стартом сезону важкої травми зазнав новачок Кобзар. У матчі з Рухом пошкодження зазнав і атакувальний хав Марусич.

Всі ці виконавці є важливими частинами проєкту Полтави на сезон, тож тренерському штабу не позаздриш. З іншого боку, варто відзначити хорошу фізичну підготовку дебютантів – навіть у меншості в останній 15-хвилинці колектив не просідав. І це при шаленій кількості єдиноборств.

Готовність багато бігати й боротись може суттєво допомогти у зустрічі з Вересом. Рівняни стартували матчем проти Динамо, продемонструвавши вкрай сильний футбол. Підопічні Олега Шандрука теж давали високий темп (і не тільки без м'яча), пресингували й були добре підготовані до перехідних фаз – а особливо до контратак. "Народний клуб" зіграв практично по всіх вразливостях киян.

Багато вболівальників побоювалось, що Верес посиплеться після втрати Гайдучика, Степанюка, Дахновського, Луана й Шевченка. Поки що здається, що тривога була хибною – клуб закрив пробоїни з власних ресурсів і підібрав кількох цікавих вільних агентів (зокрема, Гороха, Стеня й Бойка) та орендував форварда Ндукве у Ворскли.

Є і легіонери – причому один є одночасно центрбеком, вінгером і форвардом (Ціпот), а другий порвав правий фланг Динамо (Стамуліс).

Втім, уся ця ідилія розбилась об втрату темпу вже після 15-20 хвилини. Не можна сказати, що рівняни після цього програвали Динамо у фізиці, однак карати на зустрічних курсах і перемагати в більшості дуелей вже не виходило. Поступово команда відкотилась у низький блок. Між тим, Полтава демонструє блискучу функціональну готовність і є лідером УПЛ за інтенсивністю єдиноборств.

До того ж, дебютант УПЛ проведе першу "домашку". Щоправда, зустріч проведуть у Кропивницькому, а більше ніж 733 вболівальники на стадіон не пустять – але публіка точно буде, а значить Полтава може спіймати кураж. Новачка у перших турах в еліті завжди грають на емоційному піднесенні, тож рівнянам буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Марусич (під питанням), Кобзар, Коцюмака, Щербак, Даниленко – Нонго

Дискваліфіковані: Шаповал (Полтава)

Орієнтовні склади на матч Полтава – Верес

Полтава: Восконян – Кононов, Місюра, Веремієнко, Бужин – Хахльов, Плахтир – Одарюк, Стрельцов, Галенков – Вівдич

Верес: Горох – Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян – Харатін, Кучеров – Стень, Бойко, Шарай – Ндукве

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Очевидно, що Верес досвідченіший і з кращим складом. Поразка від Динамо у попередньому турі сталася лишень завдяки індивідуальному класу Ярмоленка й Ваната, продемонстрованого в одному моментів, а так рівняни стримували гранда. Важко уявити, щоб Полтава забила такій команді більше одного гола.

Але й рівняни поки що далекі від ідеалу. Їм трішки бракує злагодженості, а видавати топ-інтенсивність "народний клуб" може тільки відрізками. І не факт, що її вистачить проти настільки заряджених полтавців. Щодо готовності створювати багато моментів інформації ще немає (матч з Динамо – не показник), але навряд чи з нинішньою зіграністю можна очікувати на велику кількість голів.

Прогноз на конкретний результат давати не хочеться. Тут може бути все. А от тотал менше 2,5 тут читається, як Буквар.

