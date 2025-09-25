"Нападник Металіста 1925 (2 хвилина) явно не звертає уваги на м’яч і порушує правила, тримаючи захисника і не даючи йому боротися за м'яч. Явне утримання обома руками має очевидну мету – не дати дістатися м'яча раніше за свого партнера по команді, що явно впливає на всю динаміку гри. За це слід було зафіксувати фол на користь захисника. З зазначених причин відеоасистент арбітра правильно рекомендує арбітру переглянути весь епізод, даючи йому можливість правильно оцінити утримання, і, отже, змінити своє рішення, зафіксувавши фол на користь захисників.

Захисник Полтави (85 хвилина) номер 95 відверто тримає нападника Металіста 1925 номер 80, який рухається до воріт. Арбітр фіксує фол, але втрачає мить для оцінки правильного моменту для оцінки ситуації зриву очевидної гольової можливості. Насправді коли ми говоримо про утримання, завжди дуже складно визначити, коли утримання має вплив, щоб визначити фолом.

Тому, перебуваючи на полі, арбітр приймає рішення показати жовту картку, хоча аналіз зображень, особливо з 16 метрів, показує, що всі ознаки зриву очевидної гольової можливості мають місце: напрямок гри, відстань до воріт, володіння м’ячем, що безсумнівно було б очевидним без фолу, і позиція інших захисників. Керуючись цими критеріями, порушнику варто було показати червону картку.

Аналізуючи динаміку, розуміючи точний момент порушення, відеоасистент арбітра правильно рекомендує арбітру перегляд на полі, щоб краще оцінити 4 критерії, що визначають зрив очевидної гольової можливості", – проаналізував Ріццолі для УАФ.

Нагадаємо, що Полтава програла з рахунком 0:2 Металісту 1925.

