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Голкіпер прогнав з поля фанатів своєї команди – брутальність дня з Бундесліги

09:18 544 Читать на русском
Голкіпер прогнав з поля фанатів своєї команди – брутальність дня з Бундесліги
Рафал Гікєвіч / Berliner Kurier

Одним з головних героїв 10-го туру німецької Бундесліги став воротар Рафал Гікєвіч.

90+1’ Себастіан Польтер
 
90+1’ Себастіан Польтер

У матчі Уніон Берлін – Герта (1:0) поляк не лише зберіг свої ворота на замку, але й не побоявся вступити в діалог з радикально налаштованими фанатами, які вибігли на поле під час гри. Гікєвіч без зайвих сентиментів відправив хуліганів назад на трибуни, інформує Goal.com.

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Зазначимо, що Гікєвіч зіграв у всіх десяти матчах Уніона без замін. Команда зі столиці Німеччини посідає 13 місце в турнірній таблиці.

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Теги
Німеччина Уніон Берлін Уніон Берлін Уніон Берлін - Герта Рафал Гікєвіч Рафал Гікєвіч
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