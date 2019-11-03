Голкіпер прогнав з поля фанатів своєї команди – брутальність дня з Бундесліги

Одним з головних героїв 10-го туру німецької Бундесліги став воротар Рафал Гікєвіч.

У матчі Уніон Берлін – Герта (1:0) поляк не лише зберіг свої ворота на замку, але й не побоявся вступити в діалог з радикально налаштованими фанатами, які вибігли на поле під час гри. Гікєвіч без зайвих сентиментів відправив хуліганів назад на трибуни, інформує Goal.com.

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Зазначимо, що Гікєвіч зіграв у всіх десяти матчах Уніона без замін. Команда зі столиці Німеччини посідає 13 місце в турнірній таблиці.

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