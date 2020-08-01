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Польський клуб замість українського чемпіона світу підпише легендарного голкіпера

11:36 - Читать на русском
Польський клуб замість українського чемпіона світу підпише легендарного голкіпера
Артур Боруц / фото із соцмереж

Варшавська Легія близька до підписання контракту з голкіпером Артуром Боруцом.

Легендарний голкіпер збірної Польщі Артур Боруц невдовзі стане гравцем варшавської Легії, повідомляє sport.pl з посиланням на Legia.net.

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Зазначається, що 40-річний ветеран вже повернувся у Польщу і після медогляду підпише з Легією контракт на один сезон. Таким чином, Боруц може оформити повернення у клуб, з якого він пішов 15 років тому. Також протягом своєї кар'єри він виступав за Фіорентину, Саутгемптон і Борнмут.

Нагадаємо, раніше чинні чемпіони Польщі цікавилася воротарем полтавської Ворскли Дмитром Різником, який у 2019-у виграв ЧС у складі України U-20 саме на польській землі.

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Теги
Артур Артур Боруц Легія Легія Польща Дмитро Дмитро Різник Світ
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