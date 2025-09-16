Роберт Колендовіч покинув пост головного тренера Погоні. Як інформує офіційний сайт "синьо-червоних", клуб розірвав з ним контракт. Фахівець очолював Погонь з серпня 2024 року, і з тих пір провів на чолі команди 44 матчі (23 перемоги, 7 нічиїх, 14 поразок).

Скандальна екс-зірка Манчестер Сіті знайшов новий клуб – за чемпіоном світу відправили приватний літак

У минулому сезоні Погонь посіла 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі і вийшла у фінал Кубка країни.

Однак новий сезон Погонь розпочала не найкращим чином: у команди 3 перемоги в 8 турах чемпіонату, вона йде на дев'ятому місці. "Ми проявили неймовірне терпіння і надали йому достатньо часу і підтримки для досягнення успіху, але, на жаль, наші поточні результати і становище не відображають ні таланту цієї команди, ні нашого амбітного бачення цього клубу", – зазначив президент Погоні Алекс Хадітагі.

Що цікаво, звільнення Колендовіча відбулося в один день з підписанням чемпіона світу 2018 року Бенжамена Менді.

"Неприємні порівняння": іспанські ЗМІ оцінили гольовий дебют Ваната – кейс Довбика, 17 мільйонів, приниження попередника