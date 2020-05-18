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Польський футбольний союз продовжив контракт з головним тренером збірної

16:34 16 Читать на русском
Польський футбольний союз продовжив контракт з головним тренером збірної
Єжи Бженчек / Польський футбольний союз

Єжи Бженчек залишиться наставником збірної Польщі щонайменше до кінця 2021 року.

Керівництво польського футболу залишилося задоволеним результатами "Кадри" під керівництвом Єжи Бженчека. 49-річний фахівець підписав новий контракт, інформує офіційний сайт Польського футбольного союзу.

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Тренер залишиться на своїй посаді до кінця 2021 року – таким чином, Євро-2020, яке пройде наступного року, поляки гратимуть під керівництвом Бженчека. Якщо Польща подолає кваліфікацію на ЧС-2022, то контракт тренера автоматично продовжиться ще на рік.

Нагадаємо, Бженчек очолив збірну Польщі після ЧС-2018 та вивів команду на чемпіонат Європи-2020 з першого місця групи G. У фінальній частині "червоно-білі" зіграють з Іспанією та Швецією, а третього суперника дізнаються пізніше.

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Теги
Польща Польща ЧС-2022 Єжи Бженчек Єжи Бженчек Євро-2020 Світ
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