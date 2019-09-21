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Польський форвард надемоційно відреагував на забитий м'яч – трагічна причина шокувала

14:08 86 Читать на русском
Польський форвард надемоційно відреагував на забитий м'яч – трагічна причина шокувала
Даріуш Формелла / Sacrepublicfc.com

Нападник команди Сакраменто Репаблік Даріуш Формелла здивував уболівальників емоціями після забитого гола – причина такої реакції виявилась більш ніж серйозною.

У матчі другого за силою дивізіону США USL між Сакраменто Репаблік і Ріо Гранде Валлей трапився емоційний епізод, який звернув на себе увагу. На 81-й хвилині зустрічі польський форвард господарів Дарек Формелла, що вийшов на заміну, забив гол і рахунок став 2:1. Після результативного удару 23-річний нападник зробив кілька кроків, опустився на коліна і розплакався.

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Як виявилось, за кілька годин до матчу у нього від раку помер батько. Футболіст, прибувши на гру, не повідомив нікому в команді про втрату. Партнерам про особисту трагедію Формелла розповів прямо на полі відразу ж після забитого м'яча.

Відзначимо, матч Сакраменто Репаблік з Ріо Гранде Валлей так і завершився з рахунком 2:1.

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